Серебряков стал лучшим в «Авангарде» в ноябре по оценке омских болельщиков

Выяснилось, что им стал голкипер Никита Серебряков. В ноябре вместе с командой он одержал четыре победы, отдал одну голевую передачу, получил коэффициент надёжности в 1,98. Процент отражённых бросков у него составил 94,2, а в матче с «Металлургом» он установил новый личный рекорд по количеству «спасений» за одну игру.