Серебряков стал лучшим в «Авангарде» в ноябре по оценке омских болельщиков

Омский «Авангард» сообщил об итогах ноября и том, кто в том месяце признан лучшим игроком команды. Определяли его своим голосованием болельщики в соцсетях.
Выяснилось, что им стал голкипер Никита Серебряков. В ноябре вместе с командой он одержал четыре победы, отдал одну голевую передачу, получил коэффициент надёжности в 1,98. Процент отражённых бросков у него составил 94,2, а в матче с «Металлургом» он установил новый личный рекорд по количеству «спасений» за одну игру.
Пресс-служба клуба вновь озвучила девиз с использованием игрового прозвища Никиты — «Серебро дороже золота!».
Ранее мы писали, что фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ победил дома «Кристалл» 2:1.