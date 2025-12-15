Режиссера Райнера и его жену нашли мертвыми, в убийстве подозревают их сына

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель. По данным СМИ, супруги скончались от ножевых ранений. Полиция пока не установила подозреваемого, однако источники журнала People сообщили, что к убийству может быть причастен сын пары — сценарист Ник Райнер, уже давно страдающий от наркозависимости. Роб Райнер был известен по таким картинам, как «Принцесса-невеста» и «Когда Гарри встретил Салли». В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.