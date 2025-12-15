Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская галерея начала переезд в новое здание на «Завод Шпагина»

Галерея перевезет 60 тысяч экспонатов.

Источник: Комсомольская правда

Пермская художественная галерея начала обживать новое здание в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» на ул. Советской, 1, корпус 5. На прошлой неделе здание получило заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В новом здании разместят около 60 тысяч экспонатов с места временного хранения на «Телте». Культурный кластер официально передали в оперативное управление Пермской художественной галереи.

«Крупногабаритные и тяжелые объекты перевозятся с использованием специальных конструкций и техники, хрупкие — в изготовленных под конкретный предмет защитных ящиках. После доставки каждый экспонат проходит обязательный осмотр хранителями и реставраторами», — рассказала о начавшемся переезде с «Телты» директор галереи Юлия Твризян.

Переезд начнут осуществлять поэтапно. На этот период намечена работа с первыми гостями галереи уже с 20 декабря. В новом здании проведут обзорные экскурсии.