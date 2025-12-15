Пермская галерея начала переезд в новое здание на «Завод Шпагина»

Пермская художественная галерея начала обживать новое здание в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» на ул. Советской, 1, корпус 5. На прошлой неделе здание получило заключение о соответствии требованиям проектной документации.
В новом здании разместят около 60 тысяч экспонатов с места временного хранения на «Телте». Культурный кластер официально передали в оперативное управление Пермской художественной галереи.
«Крупногабаритные и тяжелые объекты перевозятся с использованием специальных конструкций и техники, хрупкие — в изготовленных под конкретный предмет защитных ящиках. После доставки каждый экспонат проходит обязательный осмотр хранителями и реставраторами», — рассказала о начавшемся переезде с «Телты» директор галереи Юлия Твризян.
Переезд начнут осуществлять поэтапно. На этот период намечена работа с первыми гостями галереи уже с 20 декабря. В новом здании проведут обзорные экскурсии.