В Уфе ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Во время новогодних каникул в Уфе и в целом по республике временно ограничат продажу алкоголя. Ограничения касаются только розничной торговли в магазинах. В кафе, барах и ресторанах алкогольные напитки будут доступны для заказа без изменений.
Купить спиртное будет нельзя в магазинах в определённые часы:
3 января — с 17 до 23 часов, 4, 5 и 6 января — с 8 до 10 утра и с 17 до 23 вечера.
Запрет введен на законодательном уровне. Нарушение закона грозит штрафом.
Напомним, подобные запреты на покупку спиртного вводятся в Башкортостане ежегодно на День знаний, День молодёжи, последний звонок в школах, а также в дни сабантуев.
Ранее в Уфе магазин лишили лицензии за ночную торговлю алкоголем.