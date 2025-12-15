В Минздраве рассказали о состоянии одного из пострадавших при ЧП в Перми

Одиннадцатого декабря во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина — руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали: двое из них были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.