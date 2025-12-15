Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников

Алексей Мельников был известен как создатель паблика «Афиша Екатеринбург», а также личного блога «Мельников в городе». Он публиковал обзоры на екатеринбургские кафе и рестораны, различные интересные места, рассказывал о жизни города. Его аудитория насчитывала более сотни тысяч человек.