Умер популярный в Екатеринбурге блогер Алексей Мельников

Умер известный в Екатеринбурге гастроблогер Алексей Мельников.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Скончался известный блогер Алексей Мельников, снимавший обзоры на рестораны, кафе и интересные места в Екатеринбурге, об этом сообщила в социальных сетях его супруга Марина.

«Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый мужчина, отец и сын», — говорится в сообщении.

О причинах смерти блогера не сообщается.

Алексей Мельников был известен как создатель паблика «Афиша Екатеринбург», а также личного блога «Мельников в городе». Он публиковал обзоры на екатеринбургские кафе и рестораны, различные интересные места, рассказывал о жизни города. Его аудитория насчитывала более сотни тысяч человек.