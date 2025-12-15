Число пользователей «Госуслуг» достигло 120 миллионов человек

За все время существования «Госуслуг» пользователи более 230 миллионов раз записались к врачу через портал, более 26 миллионов раз обратились в органы власти через платформу обратной связи. Около 1,5 миллиона пар поженились после того, как подали заявление на «Госуслугах». Родители более миллиона детей зарегистрировали их рождение онлайн, а более 600 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал проактивно.