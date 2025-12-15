В Ташкенте во время ремонта дома обнаружили арсенал: граната, детонаторы, патроны и… катана

2 декабря мужчина позвонил по номеру 102 в Главное управление внутренних дел Ташкента и сообщил, что во время ремонта обнаружил в подвале оружие и боеприпасы и хочет добровольно сдать их. Сотрудники оперативной группы немедленно выехали на место.
В ходе осмотра подвала правоохранители обнаружили одну ручную гранату РГД-5, две винтовки (ТОЗ-8 и ИЖ-27Е), взрывное устройство, пять запалов к ручным гранатам, один электродетонатор с взрывным шнуром, 546 боевых патронов, 1100 пневматических патронов, а также холодное оружие, включая катану.
Проведённая проверка показала, что всё это оружие и боеприпасы принадлежали покойному отцу мужчины. Он работал в различных подразделениях Министерства обороны и вышел на пенсию из Академии Вооружённых сил.
МВД напоминает: если вы обнаружили в доме оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или острые предметы вроде мечей и сабель, их следует добровольно сдать в органы внутренних дел. Тем, кто добровольно сдаёт такие находки, никакие административные или уголовные меры ответственности не грозят.
Если же правоохранители выявят факт незаконного хранения, ношения или несвоевременной сдачи оружия, в соответствии со статьёй 248 Уголовного кодекса (Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, основных частей оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств), грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.