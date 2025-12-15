В Ташкенте во время ремонта дома обнаружили арсенал: граната, детонаторы, патроны и… катана

МВД напоминает: если вы обнаружили в доме оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или острые предметы вроде мечей и сабель, их следует добровольно сдать в органы внутренних дел. Тем, кто добровольно сдаёт такие находки, никакие административные или уголовные меры ответственности не грозят.