Дорожная ловушка для пешеходов: дети чудом не попали под колёса на «зебре»

Кто виноват? В таких историях у каждого «своя правда» — но степень ответственности есть у всех.
В первую очередь хочется адресовать вопросы властям: почему на оживленных трассах до сих пор существуют «дикие» переходы без светофоров и элементарных мер безопасности? Подобные места уже давно должны быть оборудованы кнопочными светофорами иначе риск подобных аварий будет всегда.
Во-вторых, водитель «Дамаса», судя по видео, даже не собирался снижать скорость у пешеходного перехода. Только счастливая случайность позволила избежать трагедии. В этот раз дети уцелели, но следующий случай может закончиться иначе.
Особый привет — водителю «Спарка», который остановился прямо перед переходом и включил аварийку, будто этим снял с себя всю ответственность за дальнейший хаос. На деле он перекрыл обзор другим водителям, лишив их возможности вовремя заметить пешеходов. После случившегося он ещё и пошёл предъявлять претензии водителю «Дамаса», хотя сам тоже добавил свою «копейку» в эту опасную ситуацию.
Наконец, родителям стоит лишний раз поговорить со своими детьми: никакая «зебра» не гарантирует безопасности, если выбегать на дорогу, не убедившись, что все автомобили остановились. Увы, значительная часть водителей в стране просто не знает или игнорирует культуру дорожного движения, для них наличие пешеходного перехода, кажется, лишь повод добавить газу.