Дорожная ловушка для пешеходов: дети чудом не попали под колёса на «зебре»

Особый привет — водителю «Спарка», который остановился прямо перед переходом и включил аварийку, будто этим снял с себя всю ответственность за дальнейший хаос. На деле он перекрыл обзор другим водителям, лишив их возможности вовремя заметить пешеходов. После случившегося он ещё и пошёл предъявлять претензии водителю «Дамаса», хотя сам тоже добавил свою «копейку» в эту опасную ситуацию.