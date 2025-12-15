Ёлка плову не помеха: в Хиве приготовили 9 тонн плова

Для приготовления этого кулинарного чуда понадобилось 2,5 тонны говядины, 3 тонны моркови, 2,5 тонны риса и 750 литров хлопкового масла. Масштабы впечатляют.
Гигантский казан стал настоящей звездой мероприятия, а процесс приготовления превратился в праздничное шоу. Тысячи гостей и жителей Хивы стали свидетелями этого масштабного события, а многие смогли попробовать свежеприготовленный плов.
Так в Узбекистане гармонично сочетаются новогодние традиции и национальная кухня: когда одни готовят тазики оливье, другие берут шефство над самым большим пловом и объединяют всех за одним праздничным столом.