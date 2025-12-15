Ричмонд
Ёлка плову не помеха: в Хиве приготовили 9 тонн плова

Vaib.uz (Узбекистан. 15 декабря). Узбекистан не устает удивлять кулинарными рекордами и массовыми гастрономическими событиями. На этот раз эпицентром народного праздника стал Хорезм: здесь местные мастера приготовили сразу 9 тонн настоящего хорезмского плова в одном гигантском казане, установив новый рекорд.

Источник: Vaib.Uz

Для приготовления этого кулинарного чуда понадобилось 2,5 тонны говядины, 3 тонны моркови, 2,5 тонны риса и 750 литров хлопкового масла. Масштабы впечатляют.

Гигантский казан стал настоящей звездой мероприятия, а процесс приготовления превратился в праздничное шоу. Тысячи гостей и жителей Хивы стали свидетелями этого масштабного события, а многие смогли попробовать свежеприготовленный плов.

Так в Узбекистане гармонично сочетаются новогодние традиции и национальная кухня: когда одни готовят тазики оливье, другие берут шефство над самым большим пловом и объединяют всех за одним праздничным столом.