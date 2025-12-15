На борту самолёта, летевшего из Джидды в Ташкент, у пассажирки произошла остановка сердца

Во время полёта у пожилой пассажирки произошла остановка сердца. Экипаж авиакомпании действовал оперативно: было принято решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, чтобы женщине как можно скорее оказали медицинскую помощь. К самолёту оперативно прибыла бригада врачей.
Бортпроводники оказали пассажирке первую необходимую помощь вплоть до момента посадки. После приземления местные медики провели реанимационные мероприятия и смогли стабилизировать состояние пациентки, после чего она была госпитализирована в местную клинику для дальнейшего лечения.
Самолёт после дозаправки продолжил полёт в Ташкент с задержкой около двух часов и успешно приземлился в пункте назначения в 9:49.