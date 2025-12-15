На борту самолёта, летевшего из Джидды в Ташкент, у пассажирки произошла остановка сердца

Во время полёта у пожилой пассажирки произошла остановка сердца. Экипаж авиакомпании действовал оперативно: было принято решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, чтобы женщине как можно скорее оказали медицинскую помощь. К самолёту оперативно прибыла бригада врачей.