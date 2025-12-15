Влияние строительных работ в Ташкенте на загрязнение воздуха составляет 6% — министр строительства

«Эксперты установили, что негативное влияние строящихся объектов на экологию составляет 6%. Мы уже разработали план действий, чтобы снизить этот показатель до нуля. Работа в этом направлении уже начата», — заявил министр.
По словам Шерзода Хидоятова, за последние месяцы требования к экологической безопасности строительных процессов в столице значительно ужесточились. На крупных объектах стало обязательным использование специальных водяных распылителей и устройств для улавливания пыли. За их установкой и функционированием ведётся строгий контроль со стороны профильных ведомств.
Особое внимание теперь уделяется и проектированию с учётом направления ветра, чтобы минимизировать распространение пыли по городу. Строительные компании обязаны следовать этим стандартам, а власти обещают постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на нарушения.