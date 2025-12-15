Влияние строительных работ в Ташкенте на загрязнение воздуха составляет 6% — министр строительства

По словам Шерзода Хидоятова, за последние месяцы требования к экологической безопасности строительных процессов в столице значительно ужесточились. На крупных объектах стало обязательным использование специальных водяных распылителей и устройств для улавливания пыли. За их установкой и функционированием ведётся строгий контроль со стороны профильных ведомств.