Влияние строительных работ в Ташкенте на загрязнение воздуха составляет 6% — министр строительства

Vaib.uz (Узбекистан. 15 декабря). Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов сообщил, что по данным исследования, проведённого специалистами Всемирного банка, строительные работы в Ташкенте ответственны за 6% загрязнения воздуха пылевыми частицами. Эту информацию также подтвердила специальная комиссия по улучшению экологической ситуации в столице.

Источник: Vaib.Uz

«Эксперты установили, что негативное влияние строящихся объектов на экологию составляет 6%. Мы уже разработали план действий, чтобы снизить этот показатель до нуля. Работа в этом направлении уже начата», — заявил министр.

По словам Шерзода Хидоятова, за последние месяцы требования к экологической безопасности строительных процессов в столице значительно ужесточились. На крупных объектах стало обязательным использование специальных водяных распылителей и устройств для улавливания пыли. За их установкой и функционированием ведётся строгий контроль со стороны профильных ведомств.

Особое внимание теперь уделяется и проектированию с учётом направления ветра, чтобы минимизировать распространение пыли по городу. Строительные компании обязаны следовать этим стандартам, а власти обещают постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на нарушения.