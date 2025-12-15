Власти услышали население: внедрение системы «электронный рецепт» будет поэтапным

В общем, власти, наконец, услышали тревоги и опасения населения. Система «электронный рецепт» будет вводиться постепенно, с учётом реальных потребностей и практики. Вопросов пока много, но главное — процесс открыт для доработки, и все заинтересованные стороны смогут быть услышаны. Остаётся следить, как это все заработает в реальной жизни.