Власти услышали население: внедрение системы «электронный рецепт» будет поэтапным

Накануне в Ташкенте прошла встреча Минздрава с ведущими врачами, представителями профильных структур и экспертами в сфере здравоохранения, где чиновники заявили, что учли мнение экспертов и населения. Теперь внедрение системы будет постепенным и максимально ориентированным на нужды пациентов и медицинского сообщества.
По итогам встречи Минздрав официально объявил: никаких тотальных запретов не будет. На первом этапе электронные рецепты будут обязательны лишь для антибиотиков, синтетических антибактериальных и гормональных препаратов системного действия. Чиновники подчеркнули, что любые изменения будут вводиться постепенно, с обязательным мониторингом ситуации и постоянным учётом обратной связи от граждан и медицинских работников.
В ходе обсуждения были затронуты не только вопросы внедрения, но и предложения по совершенствованию процедур. Для обеспечения открытости и постоянного профессионального диалога при Минздраве будет создан Экспертный совет. Его открытые заседания запланированы на регулярной основе — каждую пятницу, с участием медицинского сообщества, представителей аптек и других специалистов.
В результате обсуждений министр здравоохранения подписал приказ, закрепляющий механизмы и уточняющий дальнейший порядок внедрения системы «Электронный рецепт». Вот что предусматривается далее:
Постепенное формирование перечней препаратов, переводимых на электронные рецепты, списки будут утверждаться на каждом этапе Экспертным советом.
На первом этапе электронный рецепт обязателен для антибиотиков, синтетических антибактериальных и гормональных препаратов системного действия.
В аптеках отпуск рецептурных препаратов будет происходить по электронному рецепту с использованием ПИНФЛ пациента, также сохранится возможность оформления бумажных рецептов в исключительных и экстренных случаях.
В случае отсутствия электронного рецепта у пациента или его представителя, фармацевт сможет на основании документа, удостоверяющего личность, ввести ПИНФЛ в систему и выдать лекарство.
Круглосуточный call-центр 1003 будет поддерживать обратную связь: пациенты смогут обращаться к врачу дистанционно для получения электронного рецепта, также будет организовано патронажное обслуживание и оказание медуслуг на дому.
Для пациентов с хроническими заболеваниями установлены особые правила: возможно выписывание рецепта до 60 дней (для определённых препаратов) или до 90 дней (по решению врача).
В общем, власти, наконец, услышали тревоги и опасения населения. Система «электронный рецепт» будет вводиться постепенно, с учётом реальных потребностей и практики. Вопросов пока много, но главное — процесс открыт для доработки, и все заинтересованные стороны смогут быть услышаны. Остаётся следить, как это все заработает в реальной жизни.