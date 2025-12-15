Ричмонд
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов

В Пермском крае для поиска туристов создали группу из волонтеров на снегоходах.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Дополнительная группа из 17 добровольцев на 17 снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов на пермской Ослянке, они объедут гору, сообщил РИА Новости замначальника ГУ МЧС Денис Говоров.

«Сейчас у нас сформирована дополнительная группировка, 17 добровольцев на 17 снегоходах. Они собираются полностью объехать гору в поисках группы», — рассказал Говоров.

Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку. В поисках участвует более 50 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники.