В Ростове уточнили период восстановления тепла, отключенного из-за аварии на ТЭЦ

Тепло в дома жителей Ростова-на-Дону после аварии на ТЭЦ-2 должны вернуть вечером 15 декабря. Об этом сообщили власти донской столицы.
Восстановительные работы планируют завершить до 20 часов. При этом заполнение системы может продлиться примерно до полуночи.
Всего, по данным городских властей, из-за дефекта на трубопроводе большого диаметра без тепла и горячей воды остались более 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъектов в разных районах города. Восстановительные работы уже ведутся.
Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.
