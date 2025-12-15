Милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В милиции напомнили, что, согласно постановлению белорусского правительства № 3 «Об обороте пиротехнических изделий» от 3 января 2025 года (документ вступил в силу с 5 января текущего года) в Беларуси запрещена оптовая и розничная продажа пиротехники. Запрет распространяется на все изделия II, III, IV и V классов опасности. Но есть и исключения. В частности, для продажи в стране разрешены хлопушки, тортовые фонтаны (холодные огни) и бенгальские огни.
«Это значит, что никто, нигде и никак на территории Беларуси не имеет права продать вам салюты, римские свечи, ракеты, петарды и прочую пиротехнику», — заявили в милиции.
И пояснили, что данный запрет был введен в связи с участившимися случаями получения белорусами, в том числе и детьми, травм по причине нарушения правил использования пиротехнических изделий.
Вместе с тем запрет не распространяется на юридических лиц, у которых есть специальное разрешение. Однако продавать пиротехнические изделия технического назначения IV и V классов они могут только юрлицам с советующим разрешением.
В ведомстве напомнили, что за неправильное использование пиротехники отвечает непосредственно тот, кто ее применяет.
«Если при этом проявляется явное неуважение к обществу, нарушаются общественный порядок и спокойствие граждан, такое поведение можно расценить как мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП Республики Беларусь)», — сказано в сообщении.
В Беларуси нарушителей могут привлечь и к уголовной ответственности по статье 299 Уголовного кодекса или по статье 339 УК, если использование пиротехники нанесет значительный вред жизни или здоровью, а также имуществу окружающих.
