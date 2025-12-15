Милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году

В милиции напомнили, что, согласно постановлению белорусского правительства № 3 «Об обороте пиротехнических изделий» от 3 января 2025 года (документ вступил в силу с 5 января текущего года) в Беларуси запрещена оптовая и розничная продажа пиротехники. Запрет распространяется на все изделия II, III, IV и V классов опасности. Но есть и исключения. В частности, для продажи в стране разрешены хлопушки, тортовые фонтаны (холодные огни) и бенгальские огни.