Где в Уфе работают катки зимой 2025−2026?

В Уфе на зиму 2025/2025 для катания на коньках залито более 30 площадок.
Катки будут работать по следующим адресам.
Советский район
- каток «БГАУ» (ул. Айская, 92) — с 10:00 до 23:00,
- в парке им. Якутова (ул. Ленина, 65/3) — с 12:00 до 22:00.
Кировский район
- «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2) — ПН-ВС с 13:00 до 23:00, технический перерыв с 15:00 до 16:00;
- перед «Деспорт» (ул. Рубежная, 176) — ПН-ВС с 10:00 до 22:00;
- ул. Кувыкина, 39 — ПН-ЧТ с 12:00 до 22:00, ПТ-ВС с 10:00 до 22:00;
- МЕГА-Уфа (Уралсиб МЕГА) — ПН-ВС с 12:00 до 22:00;
- в санатории «Зеленая роща» — ПН-ЧТ с 12:00 до 22:00, СБ-ВС с 10:00 до 22:00;
- перед ТЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174) — ПН-ВС с 9:30 до 21:30;
- на набережной р. Белой — ПН-ВС с 12:00 до 22:00;
- Гостиный двор — ПН-ВС с 12:00 до 22:00.
Октябрьский район
- «Олимп» (ул. Менделеева, 199/1) — ПТ с 18:00 до 22:00, СБ-ВС с 14:00 до 22:00;
- «Гагаринский» (ул. Гагарина, 42/2а) — ПН-ВС с 11:00 до 23:00;
- стадион школы № 88 (ул. Российская, 171/1) — ПН-ПТ с 14:00 до 22:00, СБ-ВС с 11:00 до 23:00;
- на площади им. Ленина — ПН-ВС с 12:00 до 22:00;
- на спортивных площадках «Тан» (ул. Рихарда Зорге, 65) — ПН-ПТ с 13:00 до 23:00, СБ — с 11:00 др 23:00, ВС — с 11:00 до 22:00;
- парк им. М. Гафури (пр. Октября, 77/2) — ПН-ВС с 10:00 до 22:00;
- парк «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31) — ПН-ВС с 10:00 до 22:00;
- парковка ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) — ПН-ВС с 12:00 до 22:00;
- у Дворца борьбы (ул. Мусы Гареева, 5) — ПН-ВС с 10:00 до 22:00.
Ленинский район
- Центр спортивной подготовки им. Р. Баталовой (пр. Дружбы Народов, 47) — ПН-ВС — с 15:00 до 20:45, со 2 по 13 января 2026 года — с 12:00 до 20:45;
- «Арт-Квадрат» (ул. Чернышевского, 88) — ПН-ВС с 12:00 до 22:00;
- «Алые паруса» (ул. Нехаева, 94).
Орджоникидзевский район
- Центр шорт-трека им. С. Елистратова (ул. А. Невского, 15) — СБ-ВС с 18:00 до 22:00,
- стадион «Строитель» (ул. А. Невского, 17) — ПН-ПТ с 17:00 до 21:00, СБ-ВС с 12:00 до 21:00.
Дёмский район
- СК «Алга» (ул. Левитана, 26/1) — ПН-ПТ с 17:00 до 22:00, СБ-ВС с 14:00 до 22:00;
- каток на Центральной (ул. Центральная, ½) — ПН-ПТ с 17:00 до 22:00, СБ-ВС с 14:00 до 22:00;
- парк микрорайона «Яркий» (ул. Машинистов) — ПН-ПТ с 17:00 до 21:00, СБ-ВС с 12:00 до 22:00;
- каток в парке «Дёмский» (ул. Островского 21/1) — ПН-ПТ с 10:00 до 22:00, СБ-ВС с 12:00 до 21:00.
Калининский район
- Спортивная школа им. Н. Гастелло (ул. Богородская, 1) — СР-ПТ с 16:00 до 21:00, СБ-ВС с 14:00 до 21:00;
- парк «Первомайский» (ул. Машиностроителей, 17) — ПН-ПТ с 10:00 до 22:00, СБ-ВС с 12:00 до 22:00;
- «Юлаевец» (ул. Гвардейская, 58/5) — СБ-ВС с 20:00 до 22:00.