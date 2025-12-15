В России в 2025 году открыто более 210 новых и модернизированных производств

«В настоящее время происходит комплексное развитие всех территорий страны, а не отдельных субъектов. Развитие всех регионов России позволяет не только расширять количество предприятий и производственных мощностей, но и благоприятно влияет на создание качественных социальных гарантий и условий для граждан страны. Комплексное развитие территорий позволяет в более короткие сроки внедрять современные технологии в производство без остановок уже имеющихся предприятий, а именно с открытием новых цехов и производств», — отмечает эксперт.