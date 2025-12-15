Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стерлитамаке лифт рухнул вместе с пассажирами: прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку из-за падения лифта с пассажирами в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке прокуратура организовала проверку по факту сообщения о чрезвычайном происшествии. Поводом послужила информация, обнаруженная в ходе мониторинга интернета, о том, что в многоквартирном доме на улице Строителей кабина лифта с пассажирами внутри сорвалась со второго этажа.

Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства и причины инцидента. В рамках проверки будет изучено соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное содержание и эксплуатацию лифтового оборудования.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает ведомство.