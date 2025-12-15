В Стерлитамаке лифт рухнул вместе с пассажирами: прокуратура начала проверку

В башкирском городе Стерлитамаке прокуратура организовала проверку по факту сообщения о чрезвычайном происшествии. Поводом послужила информация, обнаруженная в ходе мониторинга интернета, о том, что в многоквартирном доме на улице Строителей кабина лифта с пассажирами внутри сорвалась со второго этажа.
Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства и причины инцидента. В рамках проверки будет изучено соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное содержание и эксплуатацию лифтового оборудования.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает ведомство.