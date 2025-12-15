Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мальчики с именами Дон и Горыня и девочки с именами Флора и История родились в этом году в Москве, самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идет Мария и София», — сообщила Ракова в интервью РИА Новости и телеканалам «Россия 24», «Россия 1» и «Москва 24».
Вице-мэр добавила, что некоторым младенцам дают очень интересные имена.
«У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История», — добавила заммэра.
