Скрипач Лундстрем сквозь метель прибыл в Омск ради проекта «Культурная столица»

В понедельник, 15 декабря, зампред Комиссии по культуре Общественной палаты (ОП) России, известный скрипач Петр Лундстрем прилетел в Омск для участия в заседании оргкомитета «Культурная столица-2026». Он представляет ОП на мероприятии, посвященном подготовке к названному культурному проекту.
«Благодарен уважаемому Виталию Павловичу Хоценко, губернатору Омской области за приглашение принять участие в работе оргкомитета!», — написал музыкант на своем Телеграм-канале.
Скрипач отметил, что это уже второй его визит в Омск за последний месяц. Прилет его к нам на этот раз был не без проблем, из-за метели ночью самолет из Москвы не смог сесть в аэропорту имени Карбышева, будучи вынужденным сначала уйти на запасное поле в Новосибирске. И уж затем он все же прибыл в Омск.
Наш город получил статус культурной столицы России-2026 ранее, а сейчас ведется активную работу по подготовке к реализации этого проекта.
Ранее мы писали, что в театре имени Любови Ермолаевой выпускают премьеру спектакля «Конек-Горбунок» (6+).