В Башкирии ввели ограничения движения на трассе Уфа-Бирск-Янаул.

На трассе Уфа-Бирск-Янаул с 12.30 ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта. Перекрыт участок дороги в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах от границы Уфимского и Благовещенского районов до села Бураево, сообщает минтранс Башкирии. Мера связана с ухудшение погодных условий и видимости.