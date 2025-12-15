Ричмонд
В Башкирии ввели ограничения движения на трассе Уфа-Бирск-Янаул

В Башкирии ввели ограничения движения на трассе Уфа-Бирск-Янаул.

Источник: Башинформ

На трассе Уфа-Бирск-Янаул с 12.30 ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта. Перекрыт участок дороги в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах от границы Уфимского и Благовещенского районов до села Бураево, сообщает минтранс Башкирии. Мера связана с ухудшение погодных условий и видимости.

Об отмене ограничений сообщат дополнительно.

Напомним, накануне из-за обильных снегопадов и ухудшения ситуации на дорогах были перекрыты трасса М-5 в Туймазинском районе и участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Для обогрева путников спасатели разворачивали мобильный пункт.