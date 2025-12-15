Реставрацию дома Гансена завершили в Петербурге досрочно

На углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта в Петербурге досрочно завершили реставрацию дома Гансена. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). А ведь еще минувшим летом неизвестные сломали строительные леса, которые установила частная организация в рамках выданного ей ордера.