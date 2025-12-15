Реставрацию дома Гансена завершили в Петербурге досрочно

На углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта в Петербурге досрочно завершили реставрацию дома Гансена. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). А ведь еще минувшим летом неизвестные сломали строительные леса, которые установила частная организация в рамках выданного ей ордера.
— Инициатором работ выступил собственник здания после требования КГИОП по сохранению объекта культурного наследия. По предварительной информации, арендатор воспринял происходящее как предлог для выселения. При этом собственники отельного бизнеса отрицали свою причастность к разбору конструкций, — написали в ГАТИ.
Но, судя по всему, ситуация разрешилась, поскольку дом Гансена все-таки удалось привести в порядок, причем раньше запланированного срока. Несмотря на действие ордера до мая 2026 года, строительные леса уже разобрали и вывезли.