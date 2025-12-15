МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.