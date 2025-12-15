МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«С начала 2025 года с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией снято 16 094 гражданина Российской Федерации. За 11 месяцев прошлого года эта цифра была выше почти в два раза — 27 319 человек», — написала она в Telegram-канале.
Волк напомнила, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства является нарушением закона и влечет за собой как административную (статья 19.15.2 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (статья 322.2 УК РФ).
Она отметила, что в основном такие правонарушения фиксируются в северных регионах России, в которых величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране. Сотрудники подразделений по вопросам миграции активно пресекают такие незаконные действия и передают соответствующую информацию в Социальный фонд России для прекращения социальных выплат гражданам, нарушившим законодательство.
«Кроме того, получение выплат гражданином, который фиктивно зарегистрировался по месту пребывания или по месту жительства, также содержит признаки уголовно наказуемого деяния», — заключила Волк.