Более 1,5 тыс. авто скопилось на трассах на западе Казахстана

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на территории региона наблюдались сильная метель, буран и нулевая видимость, что создавало прямую угрозу безопасности участников дорожного движения.
В период действия ограничений на паркингах, автокемпингах и вдоль автодорог скопилось более 1,5 тыс. транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, пассажирских автобусов и большегрузного транспорта.
Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.
15 декабря погодные условия в области стабилизировались. После оценки состояния проезжей части и уровня безопасности было принято решение о поэтапном возобновлении движения.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение автотранспорта, сформировав колонны. Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением скоростного режима и необходимых мер предосторожности.
Правоохранительные органы призвали водителей строго соблюдать требования безопасности, учитывать погодные условия и рекомендации сотрудников полиции.
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе продолжается.