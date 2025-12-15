Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,5 тыс. авто скопилось на трассах на западе Казахстана

Более 1,5 тыс. автомобилей скопилось на трассах Актюбинской области из-за непогоды. 14 декабря все автомобильные дороги были временно закрыты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на территории региона наблюдались сильная метель, буран и нулевая видимость, что создавало прямую угрозу безопасности участников дорожного движения.

В период действия ограничений на паркингах, автокемпингах и вдоль автодорог скопилось более 1,5 тыс. транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, пассажирских автобусов и большегрузного транспорта.

Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.

15 декабря погодные условия в области стабилизировались. После оценки состояния проезжей части и уровня безопасности было принято решение о поэтапном возобновлении движения.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение автотранспорта, сформировав колонны. Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением скоростного режима и необходимых мер предосторожности.

Правоохранительные органы призвали водителей строго соблюдать требования безопасности, учитывать погодные условия и рекомендации сотрудников полиции.

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе продолжается.