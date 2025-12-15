В Казахстане построят новый футбольный стадион. Известны подробности

"Задача государства, а в данном случае акимата — создать современную инфраструктуру, согласованную с профессионалами. Мы сейчас проводим реконструкцию старого стадиона 1956 года. Эта работа уже в прошлом году была начата. Мы провели ремонт поля, теперь будем обновлять подтрибунное помещение и всю инфраструктуру.