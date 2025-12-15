В Казахстане построят новый футбольный стадион. Известны подробности

По его словам, это будет крытый стадион, рассчитанный на 12 тысяч мест. Также аким рассказал о планах по развитию футбольной инфраструктуры в регионе.
"Задача государства, а в данном случае акимата — создать современную инфраструктуру, согласованную с профессионалами. Мы сейчас проводим реконструкцию старого стадиона 1956 года. Эта работа уже в прошлом году была начата. Мы провели ремонт поля, теперь будем обновлять подтрибунное помещение и всю инфраструктуру.
Во-вторых, у нас идёт проектирование крытого стадиона. Приблизительно на 12 тысяч мест. Новый стадион будет в спортивном кластере между Майкудуком и Юго-востоком", — сказал глава региона.
Ранее стало известно, что Дмитрий Огай возглавил «Шахтёр». Перед опытным специалистом поставлена задача вернуть «горняков» в премьер-лигу.