Нижегородцы обратились к властям из-за строительства склада в Новинках

Жители жилого комплекса «Окский берег» в Нижнем Новгороде записали видеообращение против строительства склада крупного маркетплейса рядом с жилыми домами, школой и детским садом. Ролик был опубликован и распространён в социальных сетях.
По словам нижегородцев, квартиры в ЖК они приобрели в 2017 году по федеральной программе «Жилье для российской семьи», которая предусматривала комплексное развитие территории с социальной инфраструктурой. Однако программа была свернута, и из запланированных объектов были построены только школа и детский сад.
Как утверждают жители, в 2023 году земли, предназначенные под социальные учреждения, перевели в зону производственно-коммунальных объектов, а в июле 2025 года участок продали крупному маркетплейсу. На этой территории планируется возвести логистический комплекс площадью 150 тыс. кв. метров с круглосуточной работой, большим количеством фур и до 7 тысяч сотрудников. Склад предполагается разместить примерно в 50 метрах от жилых домов и образовательных учреждений. Жители опасаются ухудшения экологической обстановки, роста транспортной нагрузки и угрозы безопасности детей, и просят отменить решение о переводе земель и перенести строительство в другое место.