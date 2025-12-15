Нижегородцы обратились к властям из-за строительства склада в Новинках

Как утверждают жители, в 2023 году земли, предназначенные под социальные учреждения, перевели в зону производственно-коммунальных объектов, а в июле 2025 года участок продали крупному маркетплейсу. На этой территории планируется возвести логистический комплекс площадью 150 тыс. кв. метров с круглосуточной работой, большим количеством фур и до 7 тысяч сотрудников. Склад предполагается разместить примерно в 50 метрах от жилых домов и образовательных учреждений. Жители опасаются ухудшения экологической обстановки, роста транспортной нагрузки и угрозы безопасности детей, и просят отменить решение о переводе земель и перенести строительство в другое место.