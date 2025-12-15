408 классов в Воронеже ушли на карантин

В дошкольных учреждениях, по информации властей, пока что закрытых групп нет. Напомним, что класс переводят на карантин с приостановкой очного обучения минимум на одну неделю, если число заболевших ОРВИ или гриппом школьников превышает 20%. Аналогичное правило применяется и к группам в детских садах.