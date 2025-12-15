408 классов в Воронеже ушли на карантин

В Воронеже снова выросло число школьных классов, закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ. По данным мэрии на 15 декабря, временно не учатся 408 классов в 80-ти школах города. В начале прошлой недели — 8 декабря — их было 230.
В дошкольных учреждениях, по информации властей, пока что закрытых групп нет. Напомним, что класс переводят на карантин с приостановкой очного обучения минимум на одну неделю, если число заболевших ОРВИ или гриппом школьников превышает 20%. Аналогичное правило применяется и к группам в детских садах.
По статистике регионального Роспотребнадзора, с 1 по 7 декабря в Воронеже 15 537 человек обратились в больницы с гриппом и ОРВИ. Более половины заболевших (8 217 человек) — дети до 14 лет.