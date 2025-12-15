В Эстонии «забуксовала» установка бункеров на границе с РФ

Планировалось, что сеть фортификационных сооружений из 600 объектов будет установлена в 2024 году, но из-за проблем с закупками эстонским чиновникам пришлось сдвинуть сроки реализации проекта. «Первоначальный тендер на все 600 бункеров получил предложения, превышающие установленные законом лимиты стоимости», — уточнили в DF. В издании объяснили, что подрядчики завышали стоимость работ, так как не могли реально оценить их объем и сложность, потому что им не сообщали месторасположение бункеров из соображений безопасности.