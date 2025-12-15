В Эстонии «забуксовала» установка бункеров на границе с РФ

Планировалось, что сеть фортификационных сооружений из 600 объектов будет установлена в 2024 году, но из-за проблем с закупками эстонским чиновникам пришлось сдвинуть сроки реализации проекта. «Первоначальный тендер на все 600 бункеров получил предложения, превышающие установленные законом лимиты стоимости», — уточнили в DF. В издании объяснили, что подрядчики завышали стоимость работ, так как не могли реально оценить их объем и сложность, потому что им не сообщали месторасположение бункеров из соображений безопасности.
В итоге эстонские власти приняли решение существенно сократить программу установки и разместить на границе с Россией только 28 бункеров. Остальные 572 бункера выставят на торги до конца года. Когда они будут развернуты, пока не сообщается.
Защитные сооружения имеют площадь 35 квадратных метров. Толщина стен укрытий позволяет им выдержать обстрелы из 152-мм артиллерийских орудий. Линию обороны можно будет укрепить противотанковыми ежами и колючей проволокой, которые уже подготовлены и находятся на складах.
В Эстонии признали, что установка бункеров затянулась не только из-за проблем с проведением тендеров. Развертывание укрытий не произвели вовремя из-за сложностей с согласованием. Для установки сооружений потребовалось одобрение пограслужбы, полиции, министерства обороны, муниципалитетов и частных землевладельцев, природоохранных ведомств.
Эстонские чиновники отметили, что пока возведение «Балтийской линии обороны» в республике в целом ведется с запозданием. Но обратили внимание, что опережают в реализации проекта Латвию и Литву. На строительство фортификационных сооружение из бюджета Эстонии выделено 60 млн евро, из которых уже освоено 50%. Кроме того, республика развернула на некоторых участках границы с Россией «стену дронов» в качестве дополнительной меры защиты.