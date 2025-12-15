Управляющим компаниям Ростова поручили отслеживать температуру в домах

В Ростове-на-Дону после аварии на РТЭЦ-2 управляющие компании должны отслеживать температуру в домах. Поручение в адрес УК поступило от минЖКХ региона.
— Поручила управляющим компаниям взять ситуацию на контроль. УК обязаны немедленно проверить температурный режим на тепловых вводах и обеспечить надзор за работой теплопотребляющих установок, — сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Основная задача — исключить риски влияния погоды на состояние теплосетей. Добавим, по прогнозу синоптиков, в течение дня температура воздуха в донской столице может опуститься до −3 градусов.
— После завершения работ на ТЭЦ-2 восстановление тепла будет приоритетной и безусловной задачей для всех УК, — добавила Антонина Пшеничная.
Напомним, по данным властей Ростова-на-Дону, восстановительные работы планируют завершить до 20 часов 15 декабря. При этом заполнение системы может продлиться примерно до полуночи.
Глава города ввел режим повышенной готовности для коммунальных служб. Известно, что ситуацию ранее взяли на контроль в прокуратуре.
Добавим, после аварии на ТЭЦ-2 без тепла и горячей воды остались более 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъектов в Ленинском, Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.