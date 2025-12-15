В Москве заключили рекордное количество браков с начала года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москвичи заключили рекордное количество браков в этом году, пик пришелся на летний сезон, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы зарегистрировали 87 тысяч браков, и, хотя год ещё не закончился, это уже рекордное количество за 3 года», — сообщила Ракова в интервью РИА Новости и телеканалам «Россия 24», «Россия 1» и «Москва 24».
Вице-мэр добавила, что самый активный летний сезон побил все рекорды — были зарегистрированы 36 тысяч браков, что является рекордом за 10 лет.
Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше