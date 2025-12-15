86-летний аташка лечится с помощью Counter-Strike: когда видеоигры возвращают нам здоровье

«Игра для него имеет более терапевтический характер, чем развлекательный, но ему нравится. И сейчас он садиться за компьютер два или три раза в день по одному часу. В первые дни он не мог управлять даже мышкой, так как у него Паркинсон и координация рук была очень слабая. Сейчас он с легкостью управляет мышкой, стрельбой и движениями. Влияние игры на его состояние очевидное. Улучшения заметны», — говорит его сын.