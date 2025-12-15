86-летний аташка лечится с помощью Counter-Strike: когда видеоигры возвращают нам здоровье

Диагноз изменил привычный уклад семьи, но не лишил ее желания искать новые пути борьбы с заболеванием. Одним из таких путей стала компьютерная игра Counter-Strike, которая неожиданно превратилась для пожилого мужчины в ежедневную терапию, сообщает интернет-портал El.kz.
Болезнь, которая меняет жизнь.
По словам родных, когда первые симптомы появились у Саду-ата, сначала семья не придала этому большого значения, однако со временем тремор усилился, а координация движений заметно ухудшилась. Диагноз был поставлен спустя несколько месяцев, и за это время состояние мужчины успело значительно осложниться. Помимо медикаментозного лечения, близкие начали искать способы поддержать мозг и моторику в повседневной жизни.
Неожиданное решение сына.
Идея попробовать видеоигры пришла сыну Саду-ата по имени Ердоc. Он наткнулся на научные материалы о том, что интерактивные цифровые среды способны стимулировать работу мозга, улучшать внимание и реакцию. В семье решили рискнуть и предложили аташке попробовать играть в Counter-Strike в спокойном, тренировочном режиме, без давления и соревнований.
«Игра для него имеет более терапевтический характер, чем развлекательный, но ему нравится. И сейчас он садиться за компьютер два или три раза в день по одному часу. В первые дни он не мог управлять даже мышкой, так как у него Паркинсон и координация рук была очень слабая. Сейчас он с легкостью управляет мышкой, стрельбой и движениями. Влияние игры на его состояние очевидное. Улучшения заметны», — говорит его сын.
Первые шаги и первые трудности.
В самом начале Саду-ата с трудом удерживал мышку в руках. Движения были неуверенными, реакция запаздывала, а глаза быстро уставали. Однако регулярность сыграла ключевую роль. День за днем он возвращался к компьютеру, выполняя простые действия, привыкая к синхронной работе рук и зрения.
Выбор игры был осознанным и продуманным. По словам Ердоcа, важным фактором стала простота механик и четкая структура действий, которая хорошо подходит для тренировки мозга.
«Почему для отца я выбрал именно Сounter strike? Я считаю, что в тренировочном режиме это достаточно простая игра, главная задача стоит научить его мозг работать с правой и левой рукой и зрением одновременно», — объясняет он.
Со временем к игровому процессу подключились и другие члены семьи. Теперь сын и внучка учатся играть вместе с аташкой.
Изменения, которые заметили все.
Через несколько недель стало очевидно, что игра дает результат. У Саду-ата улучшилась координация движений, реакция стала быстрее, а уверенность в собственных силах заметно выросла. Родные отмечают, что после игровых сессий тремор ослабевает, сон становится глубже, а настроение — стабильнее.
Counter-Strike перестала быть просто экспериментом и превратилась в часть повседневной жизни. Для пожилого мужчины это стало не только тренировкой, но и способом чувствовать себя вовлеченным в современный мир.
Аташка и стримы.
Со временем история Саду-ата вышла за пределы семьи. Родные завели аккаунт в социальной сети, где начали делиться фрагментами игры и короткими рассказами о его самочувствии. Неожиданно для всех аташка стал популярным среди зрителей, которые поддерживают его в прямых эфирах и оставляют теплые комментарии.
Сегодня Саду-ата общается с аудиторией, делится впечатлениями от игры и шутит о своих успехах. Для многих зрителей он стал примером того, что возраст и диагноз не являются приговором.
Что говорит наука о влиянии игр на мозг.
Как сообщает издание Knowable Magazine, отдельные типы видеоигр способны улучшать работу мозга при выполнении конкретных задач. Исследования показывают положительный эффект при изучении языков, освоении математики и естественных наук, а также при тренировке внимания и реакции.
Несмотря на это, отношение к видеоиграм в обществе остается противоречивым. Долгое время они воспринимались как источник агрессии и зависимости, особенно среди молодежи. Родители, педагоги и врачи неоднократно выражали обеспокоенность их влиянием на психику и поведение.
Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в международную классификацию болезней, что лишь усилило тревогу вокруг цифровых развлечений. Однако на фоне этого все чаще звучит вопрос о том, можно ли использовать игры во благо.
Первые научные открытия в этой области.
Одними из первых, кто обратил внимание на потенциальную пользу видеоигр, стали исследователи визуального внимания. Психолог Шон Грин заметил, что игроки в динамичные шутеры демонстрируют необычайно высокие результаты в тестах на концентрацию и отслеживание объектов. Его наблюдения стали отправной точкой для серии экспериментов.
В ходе исследований выяснилось, что регулярная игра в экшн-игры может улучшать способность мозга быстро распределять внимание и адаптироваться к меняющимся условиям. В то же время другие жанры, такие как логические головоломки, оказывали влияние на пространственное мышление.
Что именно тренируют игры.
Когнитивные ученые отмечают, что любители динамичных игр лучше переключаются между задачами и быстрее принимают решения в условиях дефицита времени. Этот навык получил название контроля внимания и считается важным не только в учебе, но и в профессиональной деятельности.
«Это называется контролем внимания, способностью гибко переключаться по мере необходимости», — говорит исследователь Дафна Бавельер, изучающая влияние цифровых сред на мозг человека.
При этом специалисты подчеркивают, что эффект видеоигр не универсален. Улучшения, зафиксированные в экспериментах, как правило, касаются строго определенных навыков и не всегда переносятся на другие сферы жизни. Кроме того, чрезмерное увлечение играми может вытеснять другие формы активности и общения.
Некоторые ученые указывают на отсутствие убедительных доказательств того, что так называемые «тренажеры для мозга» способны существенно повысить интеллект или память в долгосрочной перспективе.