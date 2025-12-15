Пострадавшие при атаке БПЛА жители Ростова получат материальную помощь

Жителям Ростова-на-Дону, чье жилье пострадало после падения БПЛА, выделят материальную помощь. Об этом 15 декабря сообщил глава города Александр Скрябин.
По словам чиновника, ранее в Железнодорожном районе донской столицы завершили работу взрывотехники. Теперь специальная комиссия должна начать оценку ущерба. В районе падения беспилотника ввели локальный режим ЧС.
Прием заявлений на выплаты от пострадавших будут принимать на базе администрации Железнодорожного района (проспект Стачки, 42).
Напомним, после воздушной атаки на улице Всесоюзной в Ростове пострадала кровля частного дома. Также на одной из улиц донской столицы сгорели две легковые машины. Владелец одного из автомобилей получил ожог руки.
