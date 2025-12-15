Корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле 17−18 декабря

«Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы, сформировавшаяся на солнечном диске. В пятницу и субботу эта странная двукрылая структура уже “задела” Землю первым, более коротким, крылом, вызвав короткие магнитные бури, пик которых пришелся на ночь с 12 на 13 декабря. Вероятно, в среду или четверг к Земле придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго, более развернутого, крыла. Прогноза на магнитные бури пока нет, но так как предыдущее касание дало бури низшего первого уровня G1, можно считать это предварительным ориентиром», — говорится в сообщении.