Мэрия озвучила сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ во Владивостоке в 2026 году

Стали известны сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) во Владивостоке в 2026 году. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов традиционно будет проходить в три этапа, сообщила пресс-служба администрации города.
«Досрочный период ЕГЭ для одиннадцатиклассников намечен с 20 марта по 20 апреля. Основной этап стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Для тех, кто не сможет присутствовать на экзаменах в эти сроки, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября», — говорится в сообщении.
Большинство выпускников будут сдавать ЕГЭ в основной период. Экзамены начнутся 1 июня с истории, химии и литературы. Русский язык запланирован на 4 июня, а базовая и профильная математика — на 8 июня. 11 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике, а 15 июня — по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устную часть по иностранным языкам и информатику выпускники сдадут 18 и 19 июня.
Для тех, у кого экзамены совпали по срокам, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. Выпускники, неудовлетворённые результатом по одному предмету, получат возможность пересдать его 8 или 9 июля.
Для девятиклассников досрочный период ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 18 мая. Основной этап начнётся 2 июня с экзамена по математике и завершится 6 июля. Дополнительные сроки запланированы на сентябрь. В основном периоде 5 и 6 июня пройдут экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики, включая иностранные языки и информатику. Русский язык девятиклассники будут сдавать 9 июня, а 16 и 19 июня предусмотрены дни для сдачи остальных дисциплин.
Напомним, только 19% детей мигрантов были зачислены в российские школы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. С 1 апреля 2025 года обязательным условием для них стало прохождение экзамена на русский язык. При этом во Владивостоке этот показатель (по крайней мере, по данным за сентябрь) намного выше — порядка 40%.