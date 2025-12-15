Мэрия озвучила сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ во Владивостоке в 2026 году

Для девятиклассников досрочный период ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 18 мая. Основной этап начнётся 2 июня с экзамена по математике и завершится 6 июля. Дополнительные сроки запланированы на сентябрь. В основном периоде 5 и 6 июня пройдут экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики, включая иностранные языки и информатику. Русский язык девятиклассники будут сдавать 9 июня, а 16 и 19 июня предусмотрены дни для сдачи остальных дисциплин.