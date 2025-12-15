«Если возможно, отложите поездку»: из-за непогоды власти ограничили движение по трассе Уфа — Бирск — Янаул

На трассе Уфа — Бирск — Янаул ввели ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Как сообщает МЧС республики, запрет действует на участке с 33 по 150 километр, который проходит по территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского и Бураевского районов.
Причиной ограничений стали сильный снегопад и метель, ухудшившие видимость и условия для движения.
Ориентировочное время снятия ограничений — 14:30. Окончательное решение будет принято после улучшения погодных условий и оценки состояния дорожного полотна.
Спасатели призывают водителей по возможности отложить поездки по данному маршруту. Тем, кто все же находится в пути на легковом транспорте, настоятельно рекомендуется соблюдать предельную осторожность.
