Омский «Авангард» потерял одного из своих тренеров на месяц

Клуб предупредил об этом, анонсируя выезд команды на матчи чемпионата.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» пожелал здоровья одному из помощников своего главного тренера, Александру Свитову. Сообщение об этом вышло на сайте и в аккаунтах клуба в соцсетях.

В стане «ястребов» пояснили, что тренер пропустит ближайшие матчи из-за полученного повреждения.

На ближайший выезд команда отправится без него. В турне ей предстоят матчи с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Локомотивом».

«После полученной травмы тренеру “Авангарда” предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления — середина января», — написала пресс-служба «Авангарда».

Клуб пожелал тренеру скорейшего восстановления и возвращения в строй.

Одновременно на прошлой неделе тренерский штаб «Авангарда» расширился, в него вошел экс-наставник «Трактора» Рафаэль Рише. Об этом мы сообщали.

Ранее о проблемах Александра Свитова со здоровьем уже писал в виде инсайда на своем Телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, но без конкретики.

«КП Омск» сегодня уже сообщила, что лучшим игроком «ястребов» в ноябре стал по итогам голосования болельщиков вратарь Никита Серебряков.