Минздрав: разработчик препарата от болезни Бехтерева достоин Нобелевской премии

«Если бы мы были чуть-чуть в другой геополитической повестке Сергей Анатольевич Лукьянов совершенно однозначно мог претендовать на Нобелевскую премию за тот метод — новый и абсолютно прорывной, который позволил создать первый в России и мире препарат “Сенипрутуг” для лечения болезни Бехтерева, основанный на другом принципе, чем ранее известные методы лечения», — сказала Семенова на форуме «Медицина молодая».