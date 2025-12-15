Прокуратура вмешалась в ситуацию с плохими дорогами в ЗАТО Фокино

После снегопада 13 декабря 2025 года прокуратура проверила, насколько оперативно в городском округе ЗАТО Фокино устранили зимнюю скользкость на дорогах. Результаты инспекции выявили серьезные нарушения в содержании дорожной сети, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.