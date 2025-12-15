Прокуратура вмешалась в ситуацию с плохими дорогами в ЗАТО Фокино

После снегопада 13 декабря 2025 года прокуратура проверила, насколько оперативно в городском округе ЗАТО Фокино устранили зимнюю скользкость на дорогах. Результаты инспекции выявили серьезные нарушения в содержании дорожной сети, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В частности, из за несвоевременной обработки дорог противогололедными материалами на перевале муниципальной автодороги «Фокино — Дунай» образовался снежный накат. Это существенно повышает риск дорожно транспортных происшествий и ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей и пешеходов.
По итогам проверки прокуратура внесла в администрацию городского округа представление с требованием срочно устранить выявленные нарушения. Кроме того, глава городского округа ЗАТО Фокино вызван в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.
Надзорное ведомство держит на контроле фактическое устранение нарушений.