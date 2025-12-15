Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура вмешалась в ситуацию с плохими дорогами в ЗАТО Фокино

Дороги стали скользкими после обильного снегопада.

Источник: Комсомольская правда

После снегопада 13 декабря 2025 года прокуратура проверила, насколько оперативно в городском округе ЗАТО Фокино устранили зимнюю скользкость на дорогах. Результаты инспекции выявили серьезные нарушения в содержании дорожной сети, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В частности, из за несвоевременной обработки дорог противогололедными материалами на перевале муниципальной автодороги «Фокино — Дунай» образовался снежный накат. Это существенно повышает риск дорожно транспортных происшествий и ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей и пешеходов.

По итогам проверки прокуратура внесла в администрацию городского округа представление с требованием срочно устранить выявленные нарушения. Кроме того, глава городского округа ЗАТО Фокино вызван в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Надзорное ведомство держит на контроле фактическое устранение нарушений.