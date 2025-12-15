Прокуратура взяла на контроль ситуацию на ТЭЦ-2 в Ростове

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварией на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, после которой без тепла и горячей воды остались около 1,4 тысячи многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов.
— Контролируется восстановление прав жителей, оставшихся без теплоснабжения. Организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
Специалисты надзорного ведомства также следят за сроками восстановления подачи ресурсов.
Напомним, ранее после аварии на ТЭЦ-2 глава донской столицы ввел режим повышенной готовности для коммунальнях служб. Управляющим компаниям поручили отслеживать температуру в домах.
