Прокуратура взяла на контроль ситуацию на ТЭЦ-2 в Ростове

Сотрудники прокуратуры проведут проверку после отключения тепла и горячей воды в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварией на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, после которой без тепла и горячей воды остались около 1,4 тысячи многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов.

— Контролируется восстановление прав жителей, оставшихся без теплоснабжения. Организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

Специалисты надзорного ведомства также следят за сроками восстановления подачи ресурсов.

Напомним, ранее после аварии на ТЭЦ-2 глава донской столицы ввел режим повышенной готовности для коммунальнях служб. Управляющим компаниям поручили отслеживать температуру в домах.

