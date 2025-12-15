Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах

Минтруд: средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тыс рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средний размер пенсии в новых регионах составляет 22 тысячи рублей, заявил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тысячи рублей», — сказал Пудов на заседании президиума совета законодателей.

Замглавы Минтруда отметил, что пенсии, назначенные в соответствии с законодательством, которое действовало на территории новых субъектов России до воссоединения, подлежат пересмотру уже по российскому законодательству.

«Важно отметить, что если при пересмотре пенсии ее размер, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигнет ранее выплачиваемой пенсии, то устанавливается доплата в виде разницы между этими двумя пенсиями», — заключил Пудов.