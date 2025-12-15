Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средний размер пенсии в новых регионах составляет 22 тысячи рублей, заявил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
«Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тысячи рублей», — сказал Пудов на заседании президиума совета законодателей.
Замглавы Минтруда отметил, что пенсии, назначенные в соответствии с законодательством, которое действовало на территории новых субъектов России до воссоединения, подлежат пересмотру уже по российскому законодательству.
«Важно отметить, что если при пересмотре пенсии ее размер, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигнет ранее выплачиваемой пенсии, то устанавливается доплата в виде разницы между этими двумя пенсиями», — заключил Пудов.