В Омске семьи с детьми получат до 100 тысяч рублей в 2026 году

С 2026 года в России вступит в силу новая налоговая выплата для семей с детьми. Ожидается, что эта мера поддержки позволит россиянам получить в среднем от 70 до 100 тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма может быть и выше. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая поделилась подробностями новой инициативы.