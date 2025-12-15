В Омске семьи с детьми получат до 100 тысяч рублей в 2026 году

С 2026 года в России вступит в силу новая налоговая выплата для семей с детьми. Ожидается, что эта мера поддержки позволит россиянам получить в среднем от 70 до 100 тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма может быть и выше. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая поделилась подробностями новой инициативы.
Как работает новая налоговая выплата?
Выплата предназначена для семей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Размер помощи будет зависеть от заработка семьи, так как она представляет собой возврат части уплаченных налогов.
«Размер выплаты может составлять около 70−100 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и больше», — рассказала Татьяна Буцкая в интервью ТАСС. Важно, что выплата будет поступать единоразово в год, а не ежемесячно.
Размер выплаты составит 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что позволит фактически снизить налоговую ставку для родителей до 6%. Например, семья из четырех человек, чьи доходы не превышают установленный лимит, заплатит в казну налог в размере 165 977 рублей за год (по ставке 13%). После пересчета налогов и возврата 7% от уплаченной суммы семья получит 89 372 рубля.
Подать заявление на получение налоговой выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.