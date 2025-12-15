Минздрав изменил условия прохождения интернатуры в Беларуси

В Беларуси изменились подходы к прохождению интернатуры. Это регламентирует соответствующее постановление Минздрава (№ 153 от 16 октября 2025-го), сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что новое постановление определило понятие интернатуры. Так, интернатурой считают трудовую деятельность врача-интерна, провизора-интерна, которые получили высшее медицинское, фармацевтическое образование.
Целью интернатуры является углубление знаний и приобретение практических навыков для самостоятельной трудовой деятельности в качестве врача (провизора).
Документ установил перечень специальностей интернатуры и квалификаций, определил категории лиц, проходящих интернатуру, и лиц, которые получили право сдачи экзамена без прохождения интернатуры. Отдельно в постановлении определены перечни лиц, возмещающих расходы медуниверситету и также лиц, освобожденных от возмещения расходов.
— Постановлением утверждены положение о прохождении интернатуры и положение о возмещении расходов, — прокомментировали в Минздраве.
