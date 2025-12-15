Неназванная «крупная компания» отказалась инвестировать в энергетическую сферу Молдовы, поскольку не захотела представать перед Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения при правительстве, раскрыл член совета Мирча Ешану.
По его словам, правительство «было поставлено в абсолютно идиотское положение, когда крупная компания отказалась приходить, войти с инвестициями на рынок Молдовы, потому что они не хотели показывать публике намерение» развивать бизнес в Молдове.
В защиту работы совета Ешану сказал, что такой орган соответствует нормам Евросоюза и по этой части «мы, к слову, довольно хороши и эффективны в применении» данного инструмента.
Касаемо последних новаций совета, когда из его протоколов вымарывают абсолютно всю информацию, которая указывала бы какую компанию на предмет инвестдеятельности расследует правительство, Ешану заметил, что это право самих экономических агентов запросить полную анонимность, но тут же добавил, что готов передать подлинники протоколов для журналистов-расследователей Майи Санду.
Ну что ж, создали дебильный орган — такой и получили результат (странно, если ждали другой). Пришли инвесторы, вдохновились мужеством Майи Санду, посопереживали евроинтеграции Молдовы, похвалили «эффективных менеджеров», а после развернулись и ушли, не вложив ни копейки, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
Так держать и только так победим — потому что экономика Молдовы должна быть разрушена. Она нам не нужна, у нас — у них, то есть, у гуверноидов — всё есть в Бухаресте.