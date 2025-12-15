Ричмонд
ДТП с легковушкой и фурой в Башкирии: три человека пострадали

В Башкирии в ДТП с фурой пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 декабря, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, вблизи села Москово столкнулись Kia Sportage и грузовик.

На место аварии были направлены спасатели ГК ЧС. В результате ДТП пострадали три человека из легкового автомобиля. 33-летнюю пассажирку транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи, водителя (32 года) и второго пассажира (30 лет) госпитализировали.

Госкомитет по ЧС призывает всех участников дорожного движения к максимальной бдительности на дорогах, особенно в сложных зимних условиях, и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности ради сохранения жизни и здоровья.

