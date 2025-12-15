Новосибирцам раскрыли секреты выбора настоящей красной икры

Роспотребнадзор по Новосибирской области поделился полезными советами по выбору настоящей красной икры, которые помогут покупателям избежать подделок. Один из главных тестов — погружение икры в горячую воду. Натуральная икра слегка белеет и оседает на дно, тогда как искусственная растворяется, окрашивая воду.