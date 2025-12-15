Новосибирцам раскрыли секреты выбора настоящей красной икры

Роспотребнадзор по Новосибирской области поделился полезными советами по выбору настоящей красной икры, которые помогут покупателям избежать подделок. Один из главных тестов — погружение икры в горячую воду. Натуральная икра слегка белеет и оседает на дно, тогда как искусственная растворяется, окрашивая воду.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов при выборе качественного продукта. Во-первых, крышка банки должна быть в идеальном состоянии, а сама икра — плотно заполнять контейнер. Икринки должны быть мелкими, одинакового размера, рассыпчатыми и целыми.
Как подчеркнули эксперты, настоящие икринки легко лопаются при легком нажатии, в то время как сморщенные икринки, выделяющие жидкость, могут свидетельствовать о повторной заморозке.
Также стоит обратить внимание на упаковку: на ней обязательно должны быть указаны название рыбы, дата изготовления и фасовки, индекс рыбной промышленности «Р», а также срок хранения.