Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам раскрыли секреты выбора настоящей красной икры

Натуральная икра слегка белеет и оседает на дно, тогда как искусственная растворяется, окрашивая воду.

Источник: Freepik

Роспотребнадзор по Новосибирской области поделился полезными советами по выбору настоящей красной икры, которые помогут покупателям избежать подделок. Один из главных тестов — погружение икры в горячую воду. Натуральная икра слегка белеет и оседает на дно, тогда как искусственная растворяется, окрашивая воду.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов при выборе качественного продукта. Во-первых, крышка банки должна быть в идеальном состоянии, а сама икра — плотно заполнять контейнер. Икринки должны быть мелкими, одинакового размера, рассыпчатыми и целыми.

Как подчеркнули эксперты, настоящие икринки легко лопаются при легком нажатии, в то время как сморщенные икринки, выделяющие жидкость, могут свидетельствовать о повторной заморозке.

Также стоит обратить внимание на упаковку: на ней обязательно должны быть указаны название рыбы, дата изготовления и фасовки, индекс рыбной промышленности «Р», а также срок хранения.