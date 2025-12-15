Российский алгоритм попал в топ самых востребованных систем машинного обучения

«CatBoost — единственная российская технология, которая попала в глобальный отчет. Он применяется в каждой тридцатой научной работе и стоит в одном ряду с решениями от Google, Microsoft, Intel, Amazon и других крупных технологических компаний и научных институтов. Алгоритм используют ученые в более чем пятидесяти странах — это подтверждает, что российские технологии имеют мировое признание», — говорится в сообщении.