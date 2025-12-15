Названы болезни, от которых чаще всего страдают российские школьники

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В топ заболеваний школьников в России входят болезни органов дыхания и глаз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании рассказал, что охват профосмотрами школьников составляет в пределах 98%, общая заболеваемость выросла за счет улучшения диагностики на 2,6%.
«Наибольший рост — это эндокринные обменные нарушения, ожирение, оно тоже относится к этим же заболеваниям, и болезни костно-мышечной системы. Снижение заболеваемости идет от болезни крови и иммунной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, хорошее снижение почти 17% болезни кожи», — сказал министр.
Он уточнил, что у подростков 15−17 лет также есть небольшой рост в общей заболеваемости, при этом снижаются психические расстройства, травмы.
«Миопия, о которой тоже уже сегодня упоминалось, имеет рост практически во всех возрастных категориях. Здесь понятно, что мы в современных условиях не избежим использования компьютерной техники и многих других вещей», — сказал Мурашко.
Он отметил, что именно поэтому одна из задач — это использование и разработка современных экранов, которые могут при длительной работе снижать нагрузку.
«Топ-3 заболеваний школьников на сегодняшний день еще также хотел бы отметить — это болезни органов дыхания, поэтому иммунопрофилактика своевременная, разобщение в образовательных коллективах для того, чтобы минимизировать распространение. Болезней глаз, ну и то, что я упоминал ранее», — пояснил министр.