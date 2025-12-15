Почему не стоит сразу же возвращать перевод от незнакомца

Телеграм-канал «Объясняем.рф» рассказал, как избежать участия в преступлении и что делать, если на ваш счет поступили деньги от незнакомца, сообщает ИА DEITA.RU.
Злоумышленники обычно переводят деньги на чужие карты по двум причинам. Первая — чтобы усложнить следы при отмывании денег. В таком случае мошенники могут утверждать, что перевод произошел случайно, и предлагать вернуть сумму на другой счет, оставляя себе часть средств «за неудобство».
Если человек соглашается, он автоматически становится соучастником преступления. Вторая же — использование таких переводов для шантажа. После получения денег мошенники требуют вернуть их на указанный ими счет, а при возврате угрожают уголовным преследованием за «финансирование преступников».
Эксперты рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий, то есть не возвращать деньги без консультации, даже если отправитель угрожает или настаивает. В случае получения подозрительного перевода необходимо немедленно связаться с вашим банком и сообщить о ситуации.
Лучше всего лично обратиться в отделение банка и написать заявление о возврате средств отправителю — специалисты подскажут, какие дальнейшие шаги нужно предпринять. В случае, если после перевода вам начинают поступать угрозы или требовать возврата денег, важно обратиться в полицию. Следует помнить, что попытка оставить себе даже часть «случайных» средств может привести к уголовной ответственности.