Почему не стоит сразу же возвращать перевод от незнакомца

Лучше всего лично обратиться в отделение банка и написать заявление о возврате средств отправителю — специалисты подскажут, какие дальнейшие шаги нужно предпринять. В случае, если после перевода вам начинают поступать угрозы или требовать возврата денег, важно обратиться в полицию. Следует помнить, что попытка оставить себе даже часть «случайных» средств может привести к уголовной ответственности.