Минприроды пообещало разобраться со зловонием в Калининграде

Оксана Астахова сказала, что все сигналы будут переданы инспекторам. «Посмотрим, какие предприятия рядом с этой территорией есть, чей это предмет ведения и контроля. Больше не нужно будет никаких дополнительных заявлений, мы по кругу ведения передадим. Это может быть наш предмет контроля, может, Росприроднадзора. Все сигналы можно считать за прямое обращение. Поэтому инспекторский состав запланирует выезды и по итогам примем уже соответствующие меры», — сказала глава ведомства.